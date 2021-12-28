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В Україні за добу від COVID-19 померли 134 особи, зафіксовано 2 248 нових випадків зараження, 4 789 осіб одужали

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В Україні за добу від COVID-19 померли 134 особи, зафіксовано 2 248 нових випадків зараження, 4 789 осіб одужали
В Україні зафіксовано 2 248 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 28 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 27 грудня в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 134 особи, зафіксовано 2 248 нових випадків зараження, 4 789 осіб одужали 02 зафіксовано 2 248 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 137, медпрацівників – 19);

В Україні за добу від COVID-19 померли 134 особи, зафіксовано 2 248 нових випадків зараження, 4 789 осіб одужали 02 46 024 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 12 498 людей, другу дозу – 33 231 людина, додаткову дозу отримали 98 людей, ревакцинальну дозу – 197 людей.

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Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 134 особи, зафіксовано 2 248 нових випадків зараження, 4 789 осіб одужали 02 госпіталізовано – 944 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 134 особи, зафіксовано 2 248 нових випадків зараження, 4 789 осіб одужали 02 летальних випадків – 134;

В Україні за добу від COVID-19 померли 134 особи, зафіксовано 2 248 нових випадків зараження, 4 789 осіб одужали 02 одужало – 4 789 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 134 особи, зафіксовано 2 248 нових випадків зараження, 4 789 осіб одужали 02 захворіло – 3 649 236 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 134 особи, зафіксовано 2 248 нових випадків зараження, 4 789 осіб одужали 02 одужало – 3 437 528 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 134 особи, зафіксовано 2 248 нових випадків зараження, 4 789 осіб одужали 02 летальних випадків – 95 105;

В Україні за добу від COVID-19 померли 134 особи, зафіксовано 2 248 нових випадків зараження, 4 789 осіб одужали 02 проведено ПЛР-тестувань – 16 691 695.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 605 035 людей, з них отримали першу дозу – 14 605 033 людини, отримали дві дози – 13 447 292 людини, отримали додаткову дозу – 2 208 людей, ревакцинальну дозу – 990 людей. Загалом проведено 28 055 523 щеплення", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 134 особи, зафіксовано 2 248 нових випадків зараження, 4 789 осіб одужали 10
В Україні за добу від COVID-19 померли 134 особи, зафіксовано 2 248 нових випадків зараження, 4 789 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 134 особи, зафіксовано 2 248 нових випадків зараження, 4 789 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 134 особи, зафіксовано 2 248 нових випадків зараження, 4 789 осіб одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 134 особи, зафіксовано 2 248 нових випадків зараження, 4 789 осіб одужали 14

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Топ коментарі

  • Alexander Tsvelikh
    Независимый аудит всей этой цыфири немедленно приземлит Ляшка и всю его МОЗовскую шайку в СИЗО за подлог.
  • 4uxpux
    https://censor.net/ua/news/3307459/dvi_dozy_covidvaktsyny_pfizer_ta_moderna_diyut_na_omikron_slabshe_nij_na_deltu_doslidjennya


    Эти пропоганду ведут?)Как они так могли?У многих ваксобесов наблюдается полное замешательство
  • Eugen Mk
    Ширяння нашли. Помогает только карманы набивать кое кому.
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