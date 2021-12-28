Кулеба про скупчення військ РФ біля українських кордонів: Путін прагне нарешті хоч щось вичавити для себе із перемовин
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, чому президент РФ Володимир Путін стягує війська до українських кордонів. Разом з тим, він вважає, що поки Росія нічого суттєвого не досягла.
Про це Кулеба заявив в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, Росія зрозуміла, що розмовляти з нею вже всі навчилися, але вона все ще не може з цих розмов вичавлювати для себе потрібні їй результати.
"Тому зараз задача, яку ставить перед собою Путін - не в тому, щоб із ним знову хтось поговорив, а в тому щоб нарешті з цих розмов щось для себе вичавити", - заявив Кулеба.