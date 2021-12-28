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Кулеба про скупчення військ РФ біля українських кордонів: Путін прагне нарешті хоч щось вичавити для себе із перемовин

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Кулеба про скупчення військ РФ біля українських кордонів: Путін прагне нарешті хоч щось вичавити для себе із перемовин
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, чому президент РФ Володимир Путін стягує війська до українських кордонів. Разом з тим, він вважає, що поки Росія нічого суттєвого не досягла.

Про це Кулеба заявив в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Росія зрозуміла, що розмовляти з нею вже всі навчилися, але вона все ще не може з цих розмов вичавлювати для себе потрібні їй результати.

"Тому зараз задача, яку ставить перед собою Путін - не в тому, щоб із ним знову хтось поговорив, а в тому щоб нарешті з цих розмов щось для себе вичавити", - заявив Кулеба.

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Топ коментарі

  • aleks kyb
    А може ви з Ослом, Кулеба, просрали оборонні закупівлі, не згуртували суспільство для боротьби з Макшанією, гуляли та дуркували а тепер єдина надія що макшанці просто блефують?
  • BaktriyaKavkaz
    РОССИЙСКАЯ АРМИЯ ДОЛЖНА ТАКЖЕ ПОКИНУТЬ КАРАБАХ(Шушинское ханство=ШУШ=СУЗЫ),КОТОРЫЙ ОНА ОККУПИРОВАЛО.За 100лет(карта 1919г.у меня ютуб и тикток) нерусский Кремль в несколько раз уменьшил земли ИндоПэриджана=Греко(Ахеруш)Анара(РИМ).Земли от моря до моря Одэрбэйджана.Слава Кавказу и Украине!
  • Чайка Київ
    Арешт Порошенка - синхронно зі здачею інтересів України кремлю.

    https://www.youtube.com/watch?v=8IypfiqC0UQ
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