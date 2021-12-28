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Кулеба про ризик повномасштабного вторгнення РФ: "Рівень загрози підвищився, але не перетнув червоної позначки"

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Кулеба про ризик повномасштабного вторгнення РФ: "Рівень загрози підвищився, але не перетнув червоної позначки"
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оцінив ймовірність нового масштабного російського вторгнення.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

Кулеба зазначив, що за останній місяць цей ризик підвищився. У грудні 2020 року безпекова ситуація була стабільнішою, а рівень загрози, який існував з боку Росії, був нижчим.

"Тому можна сказати, що за цей рік рівень загрози суттєво підвищився... Тепер за останній місяць - рівень загрози підвищився, але він не перетнув червоної позначки. Знаєте, як на термометрі є червона риска на 37 градусах. Ми наблизились до цієї червоної риски за останній місяць, але її ще не перетнули. І зараз всі зусилля все ще спрямовані саме на запобігання ризику військової ескалації з боку Росії", - пояснив міністр.

Також читайте: Кулеба про скупчення військ РФ біля українських кордонів: Путін прагне нарешті хоч щось вичавити для себе із перемовин

Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    вы заметили, Зеленый Клоун вообще никак не комментирует ситуацию..
    хотя бы обращение к нации выпустил, что ли?..
    эй! придурок!.. очнись!!!!!!!!!!
  • Nikolai Chizhevsky
    Це вже сталося 8 років тому, коли анексувалаи Крим і війна на Донбасі,куди ще червонiшати лінії?вже не кажучи що наші захисники гинуть на сході
  • Андерсен a4cbf7de
    А что такое " не пересек красной линии" Это то что по дорогам Украины где то в районе Полтавы не движутся рашистские танки. У нас оккупировано два региона, война идет 8 лет, 14 тыс. убитыми и 50 тыс раненными, миллионы беженцев, блокада акватории Азовского и частично Черного моря, захват заложников и политические убийства. Экономическая блокада. Нарушение будапештского меморандума, Большого договора с Украиной и договора об аренде базы в Севастополе, нарушения всех международных законов и хартий, не признается право Украины на государственность в принципе, а оказывается " красные линии " еще не пройдены...
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