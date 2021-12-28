Кулеба про ризик повномасштабного вторгнення РФ: "Рівень загрози підвищився, але не перетнув червоної позначки"
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оцінив ймовірність нового масштабного російського вторгнення.
Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.
Кулеба зазначив, що за останній місяць цей ризик підвищився. У грудні 2020 року безпекова ситуація була стабільнішою, а рівень загрози, який існував з боку Росії, був нижчим.
"Тому можна сказати, що за цей рік рівень загрози суттєво підвищився... Тепер за останній місяць - рівень загрози підвищився, але він не перетнув червоної позначки. Знаєте, як на термометрі є червона риска на 37 градусах. Ми наблизились до цієї червоної риски за останній місяць, але її ще не перетнули. І зараз всі зусилля все ще спрямовані саме на запобігання ризику військової ескалації з боку Росії", - пояснив міністр.