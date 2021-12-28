Прийняття вимог РФ було б найбільшим приниженням для США та НАТО, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не вірить в те, що США чи НАТО погодяться з вимогою Росії зупинити розширення на схід чи відкотяться з країн центральної Європи, як вимагає Росія.

Про це голова МЗС розповів в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Там же не лише вимога, щоб НАТО не розширювалось, там же є вимога припинити військову присутність НАТО - в країнах-членах НАТО. Я в це не вірю, бо пристати на таку вимогу в будь-якій формі – це було б найбільшим приниженням США і НАТО в історії з моменту заснування Альянсу", - зазначив Кулеба.

За його словами, у дипломатії є такий термін - madman strategy, стратегія безумця.

"Тобто демонструвати партнеру, що ти просто скажений, готовий на будь-що, непередбачуваний, і тому до тебе треба підходити з особливою поступливістю і лагідністю. Карибська криза зародилася саме з такої стратегії Хрущова, і ми знаємо, чим вона закінчилася", - пояснив міністр.

"Але я би зараз не заглиблювався в мотивацію Росії, тому що ми не можемо насправді залізти їм в мозок і достеменно побачити там детальний план дій", - додав Кулеба.

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