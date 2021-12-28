Епідзонування України: рівень захворюваності перевищено у 2,7 рази, дві області досі "червоні", - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 28 грудня в "червоній" зоні епідемічної небезпеки залишаються дві області - Волинська та Запорізька.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

До жовтого рівня епіднебезпеки віднесено Київ та решту регіонів.

Рівень захворюваності на COVID-19, при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення, станом на 28 грудня по країні становить 207 на 100 тис. населення (перевищення 2,76 рази). Найвищий рівень захворюваності у Києві (459), Полтавській області (343) та Волинській області (337).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 134 особи, зафіксовано 2 248 нових випадків зараження, 4 789 осіб одужали

За даними за 27 грудня, в Україні загалом рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 становить 29,1 особи на 100 тис. населення за норми не більше 60 осіб.на 100 тис. населення. Також в Україні зайнято 25,6% лікарняних ліжок із киснем за норми не більше 65%.