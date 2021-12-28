"Слуга народу" Ковальов купив телеканал (оновлено)

Народний депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов купив у екснардепа Дмитра Добродомова "4 канал".

Про це пише "Українська правда" посилаючись на дані з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та працівників каналу, передає Цензор.НЕТ.

Співрозмовники видання у телеканалі розповіли, що Ковальов був на новорічному корпоративі "4 каналу", його представили колективу як нового власника. Нардеп під час свята підписав з менеджментом угоду про невтручання у редакційну політику.

Ковальов в коментарі розповів, що незабаром оприлюднить офіційну позицію з цього питання.

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Згідно з відкритими даними ТОВ "ТРК "ІНТЕРРАДІО", засновником юридичної особи є Олексій Ковальов, частка його власності 100%. Сума статутного фонду вказана 4 363 511 грн.

Кінцевими бенефіціарними власниками телеканалу, які "мають прямий вирішальний вплив" є Іван та Наталія Ковальови, ймовірно, батьки "слуги народу".

Як повідомляв "4 канал", у лютому 2021 року Добродомов став співвласником та директором каналу. Сам Добродомов не коментує дану інформацію.

Пізніше нардеп "Слуги народу" Олексій Ковальов підтвердив PavlovskyNEWS, що купив "4 канал" і став його одноосібним власником. Сьогодні-завтра інформація про це має з'явитися у реєстрі

За словами Ковальова, угода планувалася близько року. Спершу був монолог із власниками, які не поспішали з продажем, а далі вже розпочався діалог. Сума угоди не розголошується. В канал планують інвестувати гроші, але поки що теж немає точних цифр, оскільки ведуться переговори. Ковальов стверджує, що телеканал – самоокупний.

Нардеп уточнив, що канал буде інформаційно-розважальним, і на ньому залишиться проукраїнська позиція та контент. Новини мають подаватися об'єктивно з думками всіх сторін. Ковальов хоче, щоб усі політичні сили були представлені на каналі. Якщо там буде і влада, і опозиція, то і канал дивитимуться, вважає Ковальов. Докладніше питаннями телеканалу нардеп планує зайнятися вже після новорічних свят.