З початку агресії РФ в Україні викрито понад 20 російських шпигунів, - контррозвідка СБУ

З 2014 року в різних регіонах України нейтралізовано понад 30 ворожих агентурних мереж. Більше ніж 180 зловмисників засуджено за державну зраду та шпигунство.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Водночас викрито більше 20 кадрових співробітників російської розвідки, які працювали в Україні під прикриттям посад дипломатів РФ. За матеріалами СБУ, їх оголошено рersona non grata.

Крім того, з 2014 року українські контррозвідники знешкодили понад 300 ворожих диверсійно-розвідувальних груп. 26 зловмисників затримано на спробі підриву об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі оборонного значення.

Більше ніж 250 російських найманців суд покарав до різних термінів ув’язнення за злочини проти державної безпеки України. Серед них - ватажки та учасники незаконних збройних формувань і терористичних угруповань так званих "Л/ДНР".

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