У Києві та області цього тижня очікуються відключення електроенерії
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Цього тижня у Києві та Київській області очікуються планові відключення електроенергії, пов'язані з проведенням ремонтних робіт на підстанціях та повітряних лініях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДТЕК.
Як повідомляється, з 28 по 31 грудня подачу електроенергії за багатьма адресами буде тимчасово припинено. Зокрема це стосується різних районів столиці. Тому без світла залишаться десятки житлових будинків, офісів та інших громадських установ.
Графік відключення електроенергії дивіться ТУТ.