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Перемовини РФ зі США щодо гарантій безпеки мають відбутися 10 січня в Женеві, - МЗС РФ

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Перемовини РФ зі США щодо гарантій безпеки мають відбутися 10 січня в Женеві, - МЗС РФ
Російсько-американські міжвідомчі консультації щодо гарантій безпеки заплановано на 10 січня в Женеві.

 Про це заявили у МЗС Росії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Переговори намічено на 10 січня", - заявили на Смоленській площі.

Росія в середині грудня висунула пропозиції щодо гарантій забезпечення її безпеки. Йдеться про два документи - Договір між РФ та США про гарантії безпеки й Угоду про заходи забезпечення безпеки РФ і держав-членів організації північноатлантичного договору.

Раніше повідомлялося, що генсек НАТО Єнс Столтенберг запропонував скликати нараду Ради Росія-НАТО 12 січня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговори між США та Росією щодо України відбудуться 10 січня, - ЗМІ

Топ коментарі

  • olele
    Олександр Скіпальський, фундатор ГУР Міноборони України, заявив, що активність російських спецслужб у країні добре помітна.
    А пізніше пояснив: "Кількість впливових персоналій в Україні, які є потенційними зрадниками, а потім стають відкритими ворогами, зашкалює. Якби сьогодні настав день Х, усі були б шоковані так само, як були вражені ситуацією в Криму. Ми начебто заборонили Комуністичну партію, але я впевнений, що російський комуністичний центр має в Україні конспіративні структури й персоналії. Лідери та керівники замаскованих антиукраїнських організацій почуваються привільно. І з боку держави та правоохоронної системи жодних обмежень для них немає. А їхні корупційні зв'язки дають їм можливість спілкуватися з ворогом і звіряти свої дії".

    І що? До нинішнього куратора українських розвідувальних структур Руслана Демченка (2019-го президент Володимир Зеленський призначив його першим заступником секретаря Ради національної безпеки й оборони. 2010 року наполягав на підписанні Харківських угод. - Країна) і голови Офісу президента Андрія Єрмака немає запитань у цьому контексті?

    "Всі вороги, які мають хоча б найменші прикмети антиукраїнської діяльності, - це об'єкти конспіративного контролю з боку нашої правоохоронної системи і насамперед СБУ", - наголошував Олександр Скіпальський. - https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_vagnergejt-doviv-scho-v-***********-rozvidci-ye-dzhentlmeni/1063753
  • Aleksiey Ykropovich
    Які перемовини? Про що? Зовсім з розуму зїхали у НАТО почали перемовини вести з теранами та терористами......
  • Aleksiey Ykropovich
    рассєя вже напала, дурко, у 14му році.
    Казали що Січень- Лютий може спробувати повномаштабне вторгнення, відкрито. Поки що воює срассєя як трусливі шакали "настамнєт" й могили з номерами на рф.
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