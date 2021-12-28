Перемовини РФ зі США щодо гарантій безпеки мають відбутися 10 січня в Женеві, - МЗС РФ

Російсько-американські міжвідомчі консультації щодо гарантій безпеки заплановано на 10 січня в Женеві.

Про це заявили у МЗС Росії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Переговори намічено на 10 січня", - заявили на Смоленській площі.

Росія в середині грудня висунула пропозиції щодо гарантій забезпечення її безпеки. Йдеться про два документи - Договір між РФ та США про гарантії безпеки й Угоду про заходи забезпечення безпеки РФ і держав-членів організації північноатлантичного договору.

Раніше повідомлялося, що генсек НАТО Єнс Столтенберг запропонував скликати нараду Ради Росія-НАТО 12 січня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговори між США та Росією щодо України відбудуться 10 січня, - ЗМІ