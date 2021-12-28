Росія має право використовувати армію для захисту своїх громадян, - Рада Федерації РФ про війну з Україною

Росія не має наміру ініціювати військову операцію проти України, але має право оперативно використовувати свої збройні сили для захисту громадян РФ за кордоном у разі нападу на них.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це заявив віцеспікер Ради Федерації Костянтин Косачов.

За його словами, Росія не виношує планів з власної волі здійснювати військову операцію щодо України.

Косачов зазначив, що немає жодного сенсу у тому, щоб проводити "якусь ініціативну військову операцію проти України".

"Росія ніколи ні на кого не нападала першою. Я думаю, що і надалі цього не станеться", - сказав він.

"Як сталася трагедія Цхінвала, в листопаді 2009 року в Росії були внесені серйозні поправки в чинний федеральний закон "Про оборону". Десята стаття цього закону дає можливість оперативно використовувати Збройні сили РФ за кордоном", - зауважив Косачов.

За його словами, однією з підстав, за якою ЗС РФ можуть оперативно використовуватися за кордоном, є захист громадян Росії за межами її території у разі збройного нападу на них.

Також читайте: Прийняття вимог РФ було б найбільшим приниженням для США та НАТО, - Кулеба