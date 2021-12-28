Росія значно збільшила поставку бойових броньованих машин на окупований Донбас, - ГУР
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Головного управління розвідки Міноборони України.
Так, окупанти приховано завозили залізничним і автомобільним транспортом з території РФ до з’єднань і частин 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів пальне, бойову техніку, озброєння і боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби, безпілотні літальні апарати. Також для прихованого постачання майна військового призначення окупанти використовували так звані "гуманітарні конвої".
"Водночас, Росією значно збільшено поставку до з’єднань і частин окупаційних військ бойових броньованих машин, як нових, так і відновлених або модернізованих на російських ремонтних підприємствах", - зазначили в ГУР.
Зазначається, що кадрові російські військовослужбовці та найманці-громадяни РФ направляються на окупований Донбас для комплектування посад за окремими військовими спеціальностями, насамперед розвідників, снайперів, артилеристів, зв’язківців, фахівців радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби.