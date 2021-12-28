За добу від COVID-19 в Києві померли 13 осіб, виявлено 475 нових випадків захворювання, - Кличко
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У Києві за минулу добу виявлено 475 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 328 381), зафіксовано 13 летальних випадків від вірусу (загалом 8 136).
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці.
Так, захворіли 280 жінок віком від 18 до 87 років, 179 чоловіків віком від 19 до 87 років, 8 дівчаток від 6 місяців до 17 років і 8 хлопчиків від 1 до 16 років
Зафіксовано 13 летальних випадків від вірусу (загалом 8 136). Серед них: 8 жінок від 42 до 92 років, 5 чоловіків від 63 до 87 років.
До лікарень столиці госпіталізували 53 хворих на коронавірус та 41 особу з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Водночас, 568 осіб подолали коронавірус (загалом 309 671).
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (306), Святошинському та Солом’янському (по 32 випадки), в Подільському (30).