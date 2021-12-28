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Кулеба про 10 кроків Зеленського стосовно Мінських угод: Це комплексна спроба зрушити з мертвої точки переговорний процес

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Кулеба про 10 кроків Зеленського стосовно Мінських угод: Це комплексна спроба зрушити з мертвої точки переговорний процес
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, чи проглядаються якісь сутнісні зрушення щодо Мінських переговорів. Останнім часом ТКГ була такою собі заїждженої платівкою, і здавалося, в ній нічого не доб'єшся, але потім домовилися про нове перемир'я.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба розповів у інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, якщо говорити в цілому про врегулювання, то в Тристоронній контактній групі більшість ключових рішень вже готові до прийняття.

"Там вже нема про що говорити, воно вже стільки разів все обговорено і написано. Там немає потреби в переговорах, потрібне тільки зелене світло від Москви, як і у випадку із заявою про відданість режиму припинення вогню. Але те, що відбувається, це здебільшого складно назвати переговорами з боку Росії і їх маріонеток. Більш доречна характеристика - заговорювання процесу", - заявив він.

Він також пояснив, що це за 10 кроків з виконання Мінських угод, про які заявив Володимир Зеленський.

"Це комплексна спроба зрушити з мертвої точки переговорний процес. Але по суті, ці 10 кроків не змінюють ні Мінських домовленостей, ні формату функціонування ТКГ або Нормандського формату", - заявив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готова виконувати Мінські угоди, - Зеленський

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Топ коментарі

  • A San
    Ага ,а щоб краще процес йшов , вороги партнери вже війська підтягнули під кордони , щоб "мудрий нарід" не мітингував.
  • jklpqrs
    Зебилье орало, что Минский процесс - это скверно, и чуть ли не преступление. Теперь орут, что без него никак нельзя и даже готовы стать в позу, чтобы оживить процесс. Зебилы, просто ради интереса, в какой позе будете оживлять процесс?
  • Андрей Михалыч 4af54691
    "Логика" Зе-баранов: готовы взять в рот, чтобы их не трахнули в зад
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