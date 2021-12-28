У 2021 році 1 км доріг обходився на 19% дешевше, ніж у 2019 році, - Кубраков

Попри збільшення обсягів дорожніх робіт, ціна 1 км доріг у 2021 році коштувала державі менше, ніж у 2019 році. А в порівнянні з попереднім роком зросла лише на 1,5%.

Про це заявив у Facebook міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Кубракова, у 2019 році 1 км доріг обходився державі у 25,2 млн гривень, у 2020 році – 20,4 млн гривень, у 2021 році – 20,7 млн гривень.

"Ми довели, що державні кошти можуть витрачатися ефективно. Будувати в Україні масштабно, швидко, а головне – якісно – можливо. 5 098 км державних доріг та 250 штучних споруд – це результати, які нам вдалось отримати за підсумками року", - наголосив міністр.

Він уточнив, що за 2 роки виконання програми президента "Велике будівництво" було оновлено і збудовано 13 860 км доріг. Для порівняння, це більше ніж за попередні 10 років: у 2009-2019 зробили лише 10 603 км.

Серед найбільших проєктів "Великого будівництва", які зараз в роботі, Кубраков назвав продовження будівництва Запорізького і початок зведення Кременчуцького мостів, оновлення на 97% найдовшої траси країни М-30 Стрий – Ізварине, запуск процедури будівництва Київської обхідної дороги, оновлення за рекордні 90 днів 116 км дороги Немирів – Ямпіль.

Також читайте: IFC та ЄБРР допоможуть Укравтодору залучати інвестиції на ремонт і утримання доріг

"Саме цей маршрут стане основним у подорожі між столицями України та Молдови. Також цього року ми вже розпочали будівництво Ямпільського мосту через річку Дністер", - уточнив міністр.

Одночасно з ремонтами розвивають і мережу комплексів "зважування-в-русі" (WiM), яких до кінця грудня встановлять 102 по країні.

"Нам вдалося розворушити галузь, і її вже так просто не зупиниш. Тепер я можу з упевненістю говорити, що за наявності фінансування ми зможемо оновити ще 15 тис. км доріг загального користування до кінця 2024 року", - додав Кубраков.

Раніше повідомлялось, що за перші два роки програми президента "Велике будівництво" було відремонтовано і збудовно 560 мостів і мостових переходів. В планах на наступні 2 роки – зробити ще 810.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зведення найбільшого в області спорткомплексу завершено у Полтаві, - ОДА. ФОТОрепортаж





