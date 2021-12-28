"Велика угода" між Заходом і Росією - це ненаукова фантастика, - Кулеба
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
За словами голови МЗС, діалог між США та РФ завжди буде інклюзивним і включатиме інших європейських партнерів Америки та Україну.
"Велика угода" - це благодатна тема для будь-якого експерта, бо вона одразу потрапляє в заголовки. Востаннє вона була на слуху після обрання Трампа, і тоді закінчилося все нічим.
Точкові домовленості можливі, однак жодних "великих угод" з Росією бути не може, бо там зав'язана така велика кількість питань, що якщо допускати формування якогось "пакету", то цей пакет ніколи не вдасться сформувати, бо він буде постійно розростатись і ставати все більш складним. "Велика угода" між Заходом і Росією - це ненаукова фантастика", - наголосив Кулеба.