Міноборони про петицію щодо скасування військового обліку: "Паніка та переляк безпідставні - це ніяк не змінить життя жінок"

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр назвала петицію про скасування наказу про військовий облік для жінок "нормальним демократичним процесом", але зазначила, що причин для паніки немає.

Про це вона сказала в ефірі на каналі "1+1", передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Вона наголосила, що нікого з жінок до армії не забиратимуть.

"Паніка та переляк безпідставні – це жодним чином кардинально не змінить життя жінок", – сказала заступниця глави Міноборони, коментуючи петицію про скасування наказу.

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Вона також уточнила, що у разі виникнення "скрутних" ситуацій у країні жінки-юристи виконуватимуть функції юристів, журналісти – журналістів.