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Міноборони про петицію щодо скасування військового обліку: "Паніка та переляк безпідставні - це ніяк не змінить життя жінок"

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Міноборони про петицію щодо скасування військового обліку: "Паніка та переляк безпідставні - це ніяк не змінить життя жінок"
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр назвала петицію про скасування наказу про військовий облік для жінок "нормальним демократичним процесом", але зазначила, що причин для паніки немає.

Про це вона сказала в ефірі на каналі "1+1", передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Вона наголосила, що нікого з жінок до армії не забиратимуть.

"Паніка та переляк безпідставні – це жодним чином кардинально не змінить життя жінок", – сказала заступниця глави Міноборони, коментуючи петицію про скасування наказу.

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Вона також уточнила, що у разі виникнення "скрутних" ситуацій у країні жінки-юристи виконуватимуть функції юристів, журналісти – журналістів.

Топ коментарі

  • Светлана Круп
    Слушайте, вы, твари лживые - хватит нам врать! Ваши успехи в управлении государством мы уже видим во всех сферах, а не только в военной! Вы довели страну до полного пи**ца, против которого даже 90-е легкой прогулкой выглядят! "Лисапетные батальоны" со своих корабельных сосен комплектуйте.
  • Oljik
    Паніка і переляк свого часу зробила з уклоніста першу особу в державі.)))
  • Валерия Ларченко b661826f
    Так с какого штрафы за эту хрень ,если она вообще ничего для зекрыс не значит?правильно ,забрать последнее бабло даже у беременных и у бабушек
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