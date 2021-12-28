Майже 90 тис. вибухонебезпечних предметів вилучили та знищили з початку року піротехніки ДСНС

З початку року піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знищили 89 тис. 331 вибухонебезпечний предмет, у тому числі, 1 тис. 345 авіаційні бомби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Крім того тривають роботи щодо розмінування звільнених територій Донецької та Луганської областей. Так, упродовж 27 грудня підрозділами ДСНС України на території Донецької області, де проводиться ООС, було обстежено 1,35 га території та виявлено і вилучено 55 ВНП.

Зазначається, що впродовж минулої доби, 27 грудня, здійснено 4 виїзди, під час яких виявлено 55 боєприпасів.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій вкотре звертається до громадян з проханням дотримуватися правил безпечного поводження з вибухонебезпечними або невідомими предметами.

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