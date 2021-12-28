НАТО необхідно висунути Росії зустрічні вимоги, - Міноборони Литви
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Північноатлантичний альянс у відповідь на вимоги Москви про гарантії безпеки для Росії повинен висунути зустрічні. З такою пропозицією виступив у вівторок міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
"Ультимативні вимоги Росії повинні бути відкинуті і висунуті свої вимоги, так як позначені заходом червоні лінії були не раз Кремлем порушені", - заявив глава Міноборони Литви Арвідас Анушаускас, пише РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
Арвідас Анушаускас також зазначив, що у нього немає великих очікувань щодо запланованих на січень переговорів між Росією і США, на яких планується обговорити контроль над ядерною зброєю і зростаючу напруженість навколо України.
На думку глави Міноборони Литви, вимоги Росії порушують міжнародне право і не забезпечать стабільності в Східній Європі.