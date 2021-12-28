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НАТО необхідно висунути Росії зустрічні вимоги, - Міноборони Литви

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НАТО необхідно висунути Росії зустрічні вимоги, - Міноборони Литви
Північноатлантичний альянс у відповідь на вимоги Москви про гарантії безпеки для Росії повинен висунути зустрічні. З такою пропозицією виступив у вівторок міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

"Ультимативні вимоги Росії повинні бути відкинуті і висунуті свої вимоги, так як позначені заходом червоні лінії були не раз Кремлем порушені", - заявив глава Міноборони Литви Арвідас Анушаускас, пише РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Арвідас Анушаускас також зазначив, що у нього немає великих очікувань щодо запланованих на січень переговорів між Росією і США, на яких планується обговорити контроль над ядерною зброєю і зростаючу напруженість навколо України.

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На думку глави Міноборони Литви, вимоги Росії порушують міжнародне право і не забезпечать стабільності в Східній Європі.

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Топ коментарі

  • Georg Lotar Georg Lotar
    На борзоту відповідати треба виключно силою! Скот людської мови не розуміє!
  • я гражданин Украины
    все вірно - і висунути такі , щоб торги починалися від нафуй із Криму, виплати за окупацію у трильонахз Єлені, нафуй із Донбасу ...- ну і далі по списку....
  • олег дулик
    Якщо москалі хочуть повернутись в 1997рік то їм треба вийти з Грузії і України а Путіну надіти адідасівський костюм і відшукати чемоданчик Собчака.
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