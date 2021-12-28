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Перспектив відключення Росії від SWIFT немає, - МЗС РФ

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Перспектив відключення Росії від SWIFT немає, - МЗС РФ
Риторика щодо відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи SWIFT спостерігається постійно, проте реальних перспектив відповідного кроку немає.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости", про це заявив директор департаменту економічного співробітництва МЗС Росії Дмитро Бірічевський.

"Жодних реальних перспектив відключення Росії від SWIFT не проглядається. Ми наголошували на цьому неодноразово протягом року. Ця риторика періодично то затихає, то з'являється з новою силою", - сказав він.

За його словами, SWIFT - міжнародна приватна компанія зі штаб-квартирою у Бельгії. Як США збираються реалізовувати свої загрози щодо відключення Росії від системи - незрозуміло.

"Хоча всі ми чудово розуміємо, що важелі тиску в США, як і раніше, великі, тому ми готові до будь-яких несподіванок", - наголосив Бірічевський.

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Топ коментарі

  • Светлана Круп
    Отключать надо было в 14 году, после Крыма. А еще лучше - в 2008 после Абхазии. Но нет, откормили монстра, который теперь ультиматумы всей Европе ставит, а та и хвост поджала.
  • Ex perd
    Не в тему, але в нарасії тридцять третя авіакатастрофа за рік все таки відбулась. Побажаємо в наступному році перевершити це досягнення.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Дурень думкою багатіє...
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