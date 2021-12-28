25 народних депутатів пропустили 90% голосувань Ради за рік, - КВУ

Найактивніше голосували депутати "Слуги Народу" та "Європейської солідарності", найменше – ОПЗЖ.

У той же час 25 народних депутатів пропустили 90% голосувань Ради за рік, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Комітету виборців України.

Один народний депутат не проголосував жодного разу – це Тарас Козак із "Опозиційної платформи За життя". Серед інших депутатів із майже нульовими показниками: Олесь Довгий (взяв участь в 0,23% голосувань), Вадим Столар (0,56%), Федір Христенко (0,99%), Юрій Солод (0,99%), Вадим Рабінович (1%), Сергій Льовочкін (1%), Сергій Ларін (1%), Ігор Абрамович (1%), Ренат Кузьмін (1%), Степан Івахів (1%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партій: "ЄС" - 12,3%, "СН" - 12,1%, "Батьківщина" - 8,3%, ОПЗЖ - 7,8%, "Розумна політика" - 5,5%, - опитування СОЦИСу. ІНФОГРАФІКА

Віктор Медведчук взяв участь в 3% голосувань, Андрій Деркач – 3%, Олександр Фельдман – 3%, Юрій Бойко – 3%, Олександр Дубінський – 4%, Дмитро Шенцев – 4%, Олександр Пузанов – 4%, Юлія Льовочкіна – 5%, Ігор Палиця – 6%, Антон Яценко – 8%, Ігор Кісільов – 9%, Віталій Борт – 9%, Григорій Суркіс – 10%, Олександр Герега – 10%.

Найактивніше впродовж року голосували депутати "Слуги Народу" та "Європейської солідарності". В середньому депутати монобільшості взяли участь у 83% голосувань (натискали "за", "проти" чи "утримався"). Депутати ЄС долучилися до 80% голосувань.

Майже однакові показники голосувань в депутатів групи "Довіра" та "Голосу". В середньому депутати цих політичних сил взяли участь в 72% голосувань. Нижчий результат в депутатів "Батьківщини" (62%) та групи "За майбутнє" (54%). Найнижчі показники в депутатів "Опозиційної платформи За життя", які фактично саботували більшість голосувань впродовж року (взяли участь в 38%).

Також читайте: У Раді змінюватимуть формат "Години запитань до уряду": наразі вона має дуже поганий вигляд, - Корнієнко

"Частина народних депутатів фактично саботували голосування Верховної Ради в 2021 році, не голосуючи ані "за", ані "проти" чи "утримався". Така поведінка підриває довіру до діяльності парламенту і суперечить принципам роботи депутата. У ВР IX скликання було введено систему штрафів, які накладаються на депутата в разі неучасті в голосуваннях. Однак на практиці це мало змінило ситуацію і не вирішило головну проблему", – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Всього в 2021 році було проведено 5 681 голосувань.