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Україна депортує до Вірменії "кримінального авторитета" із санкційного списку РНБО, - Нацполіція. ФОТО

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Україна депортує до Вірменії "кримінального авторитета" із санкційного списку РНБО, - Нацполіція. ФОТО
Ще одного "кримінального авторитета" із санкційного списку РНБО буде примусово повернуто до країни походження.

Про це сьогодні, 28 грудня, повідомили у департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Нагадується, що наприкінці травня цього року було введено в дію рішення РНБО про застосування спеціальних персональних санкцій до суб’єктів підвищеного злочинного впливу. До санкційного списку потрапив і неодноразово засуджений громадянин Вірменії, який входить до найближчого оточення вора в законі на прізвисько Антимос.

Наразі на виконання рішення РНБО та з метою унеможливлення поширення 60-річним так званим "кримінальним авторитетом" злочинного впливу співробітники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції спільно з міграційною службою вживають заходів для примусового повернення чоловіка до країни його походження. Крім того, йому буде заборонено в’їжджати на територію України.

Україна депортує до Вірменії кримінального авторитета із санкційного списку РНБО, - Нацполіція 01
 

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