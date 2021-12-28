Україна депортує до Вірменії "кримінального авторитета" із санкційного списку РНБО, - Нацполіція. ФОТО

Ще одного "кримінального авторитета" із санкційного списку РНБО буде примусово повернуто до країни походження.

Про це сьогодні, 28 грудня, повідомили у департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Нагадується, що наприкінці травня цього року було введено в дію рішення РНБО про застосування спеціальних персональних санкцій до суб’єктів підвищеного злочинного впливу. До санкційного списку потрапив і неодноразово засуджений громадянин Вірменії, який входить до найближчого оточення вора в законі на прізвисько Антимос.

Наразі на виконання рішення РНБО та з метою унеможливлення поширення 60-річним так званим "кримінальним авторитетом" злочинного впливу співробітники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції спільно з міграційною службою вживають заходів для примусового повернення чоловіка до країни його походження. Крім того, йому буде заборонено в’їжджати на територію України.





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