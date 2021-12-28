У МОЗ розповіли, коли викликати швидку у разі захворювання на COVID-19
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Ряд симптомів під час захворювання на COVID-19 можуть свідчити про те, що вам чи вашим рідним може знадобитися госпіталізація.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Зокрема, такі симптоми, як біль у грудній клітці, задишка у стані спокою, сатурація із рівнем кисню в крові менше 92%, порушення свідомості, свідчать про те, що краще викликати швидку допомогу.
Остаточне рішення про необхідність госпіталізації вже прийме лікар після обстеження.
"Не відкладайте турботу про здоров’я на "після свят". Консультуйтесь із сімейним лікарем та дотримуйтесь рекомендацій щодо лікування!" - зазначили в МОЗ.