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У МОЗ розповіли, коли викликати швидку у разі захворювання на COVID-19

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У МОЗ розповіли, коли викликати швидку у разі захворювання на COVID-19
Ряд симптомів під час захворювання на COVID-19 можуть свідчити про те, що вам чи вашим рідним може знадобитися госпіталізація.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Зокрема, такі симптоми, як біль у грудній клітці, задишка у стані спокою, сатурація із рівнем кисню в крові менше 92%, порушення свідомості, свідчать про те, що краще викликати швидку допомогу. 

Остаточне рішення про необхідність госпіталізації вже прийме лікар після обстеження.

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"Не відкладайте турботу про здоров’я на "після свят". Консультуйтесь із сімейним лікарем та дотримуйтесь рекомендацій щодо лікування!" - зазначили в МОЗ.

У МОЗ розповіли, коли викликати швидку у разі захворювання на COVID-19 01

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Топ коментарі

  • Марина Лисицкая
    Кияны живут в другом мире....

    Я не знаю, что в борисполе.

    Сколько украинцев пенсов могут позволить себе лечение инсульта с восстановлением, операцию на сердце или онкологии лечение?

    Посмотрите на цены Израиля США. Когда нужно платить за ВСЁ, все процедуры никто себе этого не позволит.

    Интересующиесь могут уже посмотреть на цены коммерческих клиник типа обериг, добробут итд итп и сравнить со своим заработком. Лечение операции, переломы....

    Когда один анализ 200 грн стоит!!!!!

    И пусть народ рассудит кто прав, многочисленные боты или я.
  • Мистер Икс 00711c20
    Короче говоря ,на последнем издыхании попробуйте позвонить в скорую .
  • Омерзительный
    Домашнего (или семейного) врача вызвать невозможно. Они больше по вызовам не ходят после великой реформы от Супрун.
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