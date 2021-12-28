Поширюється тривожна інформація про готовність Саакашвілі розпочати чергове голодування, - Денісова

Міхеіл Саакашвілі все ще залишається у критичному стані і потребує продовження лікування у багатопрофільній цивільній клініці або за кордоном.

Про це уповноважений ВР із прав людини Людмила Денісова написала в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Засуджую намір пенітенціарної служби Грузії перевести громадянина України, голову Виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України Міхеіла Саакашвілі з військового шпиталю в Горі назад до руставської в’язниці. Під час спроби етапування Міхеілу стало зле, внаслідок чого він знепритомнів. Стан його здоров’я залишається критичним, через що він не зміг взяти участь у трьох останніх судових засіданнях", - зазначає Денісова.

Крім того, за її даними, поширюється вкрай тривожна інформація про готовність Міхеіла Саакашвілі розпочати чергове голодування.

"Неодноразово наголошувала на необхідності продовження лікування Міхеіла у багатопрофільній цивільній клініці або за кордоном. Переконана, Україна повинна делегувати своїх лікарів та експертів для встановлення ступеня шкоди завданої здоров’ю нашого громадянина Міхеіла Саакашвілі та визначитися щодо умов подальшого лікування", - продовжує омбудсмен.

Вона також закликала іноземні держави та міжнародні правозахисні організації рішуче засудити дії посадових осіб Грузії, які порушують права Міхеіла Саакашвілі на життя, охорону здоров’я та медичну допомогу, закріплені 2 статтею Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

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"Звертаюся до міністра юстиції Грузії забезпечити надання кваліфікованого лікування громадянину України Міхеілу Саакашвілі у військовому шпиталі в Горі до іншого закладу до повного його одужання", - резюмувала вона.