США дадуть Україні $20 млн на посилення кордону з Росією та Білоруссю, - Держприкордонслужба
"Держприкордонслужба України спільно з відділом з правоохоронних питань Посольства США в Україні провели дуже важливу роботу для посилення спроможностей прикордонного відомства. Ми щиро вдячні нашим партнерам за допомогу в підвищенні потенціалу служби. Результатом нашої співпраці став новий Проєкт міжнародної технічної допомоги. Зважаючи на старі та нові виклики, він направлений на безпеку північного та східного кордонів України", - зазначив Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
Проєкт розпочнеться вже в січні і буде реалізований протягом року. Обсяг домовленого фінансування – 20 млн доларів США. Він сприятиме забезпеченню першочергових потреб прикордонних підрозділів.
"Сучасні засоби відеофіксації та безпілотні комплекси, індивідуальний захист прикордонників, а також забезпечення їх розташування в польових умовах, посилення транспортом та засобами зв’язку – це ті потреби, які ми узгодили з нашими стратегічними партнерами. Для якнайшвидшої реалізації Проєкту ми докладемо всіх зусиль і спільно оцінюватимемо ефективність", - наголосив Сергій Дейнеко.
Реципієнтами Проєкту виступають всі прикордонні загони, які виконують завданні на кордоні з Росією та Білоруссю.
"Це не єдиний новий приклад підтримки Держприкордонслужби Сполученими Штатами Америки. В рамках співробітництва з Державним Департаментом США за Програмою питань експортного контролю та безпеки кордонів (EXBS) днями також зареєстровано ще один Проєкт. За ним партнери допоможуть нам в розвитку інфраструктури кордону. Зокрема, це буде допомога в нарощенні можливостей відомства елементами, що використовуються в облаштуванні кордону та розбудові систем дистанційного спостереження. Обсяг фінансування погоджено у розмірі 4,5 мільйона доларів США", - відмітив керівник ДПСУ.