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Карачунівське водосховище на Дніпропетровщині повернули державі, - Офіс Генпрокурора

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Карачунівське водосховище на Дніпропетровщині повернули державі, - Офіс Генпрокурора
Карачунівське водосховище, що знаходиться поблизу Кривого Рогу, повернули державі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора, повернення домоглися прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури.

Господарський суд Дніпропетровської області задовольнив позовні вимоги прокуратури і заборонив товариству з обмеженою відповідальністю використовувати водосховище площею 4500 га вартістю майже 407 млн грн для рибогосподарської діяльності.

Крім того, товариство зобов’язано повернути водний об’єкт державі.

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Топ коментарі

  • Орест Орест
    Значит не будет...
  • Alexander Bereznuk e6baafd3
    після такої ж операції на водосховищі в радушному, місто кривий ріг з усім металургійним комплексом буде у продавців води в заложниках
  • siveryanin
    Повернули,щоб віддати Юзіку.Може хоча б там його срака вміститься,раз у депутатське крісло не влазить.
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