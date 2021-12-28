Карачунівське водосховище на Дніпропетровщині повернули державі, - Офіс Генпрокурора

Карачунівське водосховище, що знаходиться поблизу Кривого Рогу, повернули державі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора, повернення домоглися прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури.

Господарський суд Дніпропетровської області задовольнив позовні вимоги прокуратури і заборонив товариству з обмеженою відповідальністю використовувати водосховище площею 4500 га вартістю майже 407 млн грн для рибогосподарської діяльності.

Крім того, товариство зобов’язано повернути водний об’єкт державі.

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