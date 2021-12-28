"Північний потік-2" не може бути комерційним проєктом: він має велике геостратегічне значення, - МЗС Німеччини
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Російський газопровід "Північний потік-2" не може бути приватним комерційним проєктом, оскільки він відіграє велику геостратегічну роль.
Таку думку висловила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
Таким чином позиція влади розділилася. Канцлер ФРН Олаф Шольц вважає "Північний потік-2" спільним комерційним проєктом.
"Останні кілька років з урахуванням різних уявлень в Європі прояснили, яку геостратегічну роль відіграє "Північний потік-2", - сказала Бербок.
Разом з тим, ексгенсекретар ХСС Олександр Добріндт виступив за введення в експлуатацію газопроводу, але тільки після того, як будуть усунені юридичні перешкоди. "Постійно ставити під сумнів "Північний потік-2" – принципово неправильний підхід", – зазначив Добріндт.