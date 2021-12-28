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У поточному році підприємства "Укроборонпрому" на 20% збільшили виробництво, - Гусєв

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У поточному році підприємства "Укроборонпрому" на 20% збільшили виробництво, - Гусєв
Підприємства державного концерну "Укроборонпром" збільшили виробництво у 2021 році на 20% порівняно з минулим роком.

Про це повідомив генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв журналістам на церемонії викочування військово-транспортного літака Ан-178-100Р №001 у Києві у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Цього року підприємства "Укроборонпрому" на 20% збільшили виробництво порівняно з минулим роком. Понад 3 тис. 300 одиниць озброєння та військової техніки відремонтовано, модернізовано, побудовано та передано до Збройних сил", - сказав Гусєв. 

Він також зазначив, що можливості підприємств "Укроборонпрому" буде враховано під час формування планів закупівель Збройних сил на наступний рік, а також на три роки наперед.

"Навіть ми наразі з міністром оборони говоримо про плани на три роки для того, щоб ми могли підготувати виробництво, якщо ми щось не можемо виробляти вже, а нам треба підготувати виробництво, проінвестувавши туди додаткові кошти", - розповів гендиректор "Укроборонпрому".

Він наголосив, що авіабудування в концерні показує рекордні результати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві презентували перший серійний військово-транспортний літак Ан-178-100Р. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Також рекордними є результати експорту нашої продукції. Більш ніж на мільярд доларів США підприємства "Укроборонпрому" експортували продукції цього року, і ми також маємо багато планів на розширення", - зазначив Гусєв.

Топ коментарі

  • Oljik
    Де Нептуни, Стугни, Богдани, чому стоїть завод твердого палива для ракет?
  • Ostap Bender c683cd52
    Сразу читаемо - валенок! Тупой рапорт и бахвальство - что означает «збільшено виробництво на 20%»? Это в чем? В гривнах или физических единицах? Если в гривнах - так это инфляция элементарно. Если обьем производства - так это затраты самих предприятий, что не есть результатом успешной деятельности. Ты бы хотя бы обьем РЕАЛИЗОВАННОЙ продукции выдал - причем, без дебиторской задолженности или чистый денежный поток от реализации. А то, что Гусев сказал - это для таких как Бубочка, безграмотных.
  • 5 копійок
    Щось не видно було Вовочки з ножицями і лєнтачкай коли презентували новий літак. Проґавив таку можливість пропіаритись. Ех!
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