Netflix відповів на обурення Ткаченка щодо "карикатурного" зображення українки у серіалі "Емілі в Парижі"
Як інформує Цензор.НЕТ, в коментарі dev.ua міністр розповів, що отримав відповідь.
"Відповідь Netflix на мій лист щодо образу українки в серіалі "Емілі в Парижі" достатньо дипломатична. Подякували за зворотний зв’язок. Але про стурбованість українських глядачів зображенням українки почуто. Домовились, що у 2022 році будемо більш в тісному контакті, аби упередити подібні випадки", - розповів Ткаченко.
Міністр вважає, що хоч таке некоректне зображення українки в серіалі є художнім образом, ми всі маємо абсолютне право обуритись на це.
"Така активна громадська позиція точно сприятиме тому, щоб при подальшому показі персонажів української національності у майбутніх зйомках Netflix було враховано ставлення українців", - пояснив він.
На його думку, ця ситуація підіймає важливе питання - іміджу України за кордоном.
Раніше повідомлялось, що міністр культури Олександр Ткаченко обурений тим, що у новому сезоні серіалу Netflix "Емілі в Парижі" створено "карикатурний" і "образливий" образ українки.