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Реакція світу на агресію Росії може стати попередженням Китаю щодо Тайваню, - Маркарова

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Реакція світу на агресію Росії може стати попередженням Китаю щодо Тайваню, - Маркарова
Україна вважає хибною точку зору деяких американських експертів, що США слід поставити ситуацію щодо агресивних дій Росії проти України на паузу і зосередитися на викликах з боку Китаю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила посол України в США Оксана Маркарова в інтерв’ю виданню "Лівий берег".

"Ми інколи чуємо, як окремі американські експерти (дехто з них існує не без допомоги нашого північного сусіда) кажуть про те, що потрібно поставити історію з Росією на паузу і взятися за Китай. Ми вважаємо таку точку зору хибною – якщо демократичний світ хоче демотивувати Китай від поганих дій у майбутньому, він має сьогодні відреагувати на агресивні дії Росії проти України", - сказала Маркарова.

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Коментуючи припущення, що згода Вашингтона на діалог з Росією зумовлена насамперед викликами для США з боку Китаю, посол зауважила, що "таких лінійних рішень у геополітиці не існує".

"Крім того, неможливо домовлятися з державами, які не дуже передбачувані. Наша позиція дуже чітка: боротьба, яку веде Україна, – це боротьба за демократію. На нас напали саме тому, що ми вибрали для себе демократичний, євроатлантичний шлях. Росія та Китай – це все-таки автократичні держави. Не можна вирішити проблему з однією автократичною країною, домовившись з іншою автократією", - переконана дипломат.

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    А хто така "Маркарова" ? Це та "тьотя" яка послуговуючи д"Єрмаку "спалила" прем"єр-міністра України ( до речі - придурка) і за це послана в якості "посла" у США? І яка була "послана" пр ДВОХ адміністраціях - як Трампа так і Байдена"?
  • Зайда
    Краще б ти тьотю помовчала...
  • jklpqrs
    не лезла бы ты куда тебя не просят. ты ведь даже не посол в глазах Байдена, а так, просто "нет другого выхода".
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