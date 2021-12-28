"Значний сніг, дощ, ожеледиця та пориви вітру 15-20 м/с", - синоптики розповіли про погоду на 29 грудня

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по Україні 29 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укргідрометцентр.

29 грудня на дорогах країни ожеледиця; вночі у східних областях значний сніг, місцями з дощем, ожеледь (I рівень небезпечності, жовтий).

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - відзначили в Укргідрометцентрі.

У східних, північно-східних, вночі і у більшості центральних, Київській та Запорізькій областях сніг (вночі у східних областях значний сніг, місцями з дощем, ожеледь); на решті території без істотних опадів.

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Вітер північно-східний та східний з переходом у південних та східних областях на південно-західний, 5-10 м/с, вночі на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 7-12°, вдень 2-7° морозу; на Закарпатті та у південно-східній частині вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

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