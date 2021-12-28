"Значний сніг, дощ, ожеледиця та пориви вітру 15-20 м/с", - синоптики розповіли про погоду на 29 грудня
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укргідрометцентр.
29 грудня на дорогах країни ожеледиця; вночі у східних областях значний сніг, місцями з дощем, ожеледь (I рівень небезпечності, жовтий).
"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - відзначили в Укргідрометцентрі.
У східних, північно-східних, вночі і у більшості центральних, Київській та Запорізькій областях сніг (вночі у східних областях значний сніг, місцями з дощем, ожеледь); на решті території без істотних опадів.
Вітер північно-східний та східний з переходом у південних та східних областях на південно-західний, 5-10 м/с, вночі на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 7-12°, вдень 2-7° морозу; на Закарпатті та у південно-східній частині вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.