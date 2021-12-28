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Шипи "Омікрону" сильно мутували і гірше пронизують клітинну мембрану: вірус тепер рідше вражає легені, - дослідження

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Шипи "Омікрону" сильно мутували і гірше пронизують клітинну мембрану: вірус тепер рідше вражає легені, - дослідження
Через численні мутації S-шип коронавірусу у заразнішого "Омікрон"-штаму втратив здатність ефективно проникати до клітин. Іншими словами, вірус тепер рідше "спускається" у легені та вражає там альвеоли; основне вірусне навантаження йде на бронхи, верхній відділ дихальної системи.

Про це у препринті на bioRxiv пише міжнародна група мікробіологів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Щоб вірусна частинка, яка прикріпилася до рецептора S-шипом на мембрані клітини, проникла всередину, його має розщепити клітинний фермент TMPRSS2. Його дуже багато в клітинах легень, що під час зараження на дельту та попередні штами сприяло сильній вірусемії в альвеолах та розвитку пневмонії.

Однак у "Омікрон" S-шип більше не розщеплюється TMPRSS2, або цей процес проходить не до кінця, чи довше, ніж раніше: "заважають" безліч дефектів шипа через мутації.

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"Попри три мутації, які, як передбачено, сприяють розщепленню шипа S1/S2, ефективність розщеплення, що спостерігається, істотно нижча, ніж для дельти", – йдеться в тексті. Тепер, втративши здатність пронизувати мембрану активно, "Омікрон" довше і складніше проникає до клітини внаслідок ендоцитозу – звичайного поглинання речовин клітиною за допомогою "вп'ячування" мембрани з утворенням бульбашок.

Крім того, частки дельта-коронавірусу добре уникають антитільного імунітету, переходячи з клітини до клітини через синцитій – цитоплазматичні містки між ними (тобто значною мірою не залишаючи клітини, де їх нейтралізували б антитіла). "Омікрон", пишуть дослідники, погано утворює синцитії.

У хом'яків, інфікованих на "Омікрон", у легенях було виявлено набагато нижче вірусне навантаження проти тварин, заражених початковим варіантом коронавірусу, причому у цьому органі не було виявлено інфекційного вірусу.

Шипи Омікрону сильно мутували і гірше пронизують клітинну мембрану: вірус тепер рідше вражає легені, - дослідження 01

До того ж, дослідження легень хом'яків з "Омікроном" не виявило ознак перибронхіального запалення чи бронхопневмонії.

Шипи Омікрону сильно мутували і гірше пронизують клітинну мембрану: вірус тепер рідше вражає легені, - дослідження 02

Ці новини, вважають автори препринту, вселяють певний оптимізм – можливо, це вказує на зниження частоти та тяжкості коронавірусних пневмоній від "Омікрону" у людей.

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Топ коментарі

  • Erlich Bachman
    Пояснення на кшталт цього наприклад

    - Почему вы продолжаете называть белый цвет белым?
    - А как надо называть белый цвет?
    - Зелёным, конечно.
    - Как это? Почему?
    - Вы разве не знаете? Еще вчера Всемирная Организация Цветообозначения порекомендовала называть белый цвет зелёным.
    - А зеленый тогда как теперь называть?
    - Идут консультации. Надо подождать.
    - Но ведь это идиотизм.
    - Нет. В ВОЦ сидят специалисты. Они лучше знают как называть цвета.
    - Но ведь белый цвет не перестанет быть белым, если кто-то решит его называть по другому.
    - Конечно, перестанет. Поначалу будет не удобно, но потом все привыкнут.
    - Да зачем это надо?
    - Там лучше знают. Они специалисты.
    - И что? Теперь вместо фразы «во всём белом свете» надо будет говорить ‌«во всём зеленом свете»? «Черным по зеленому написано»? Да как вы себе это представляете?
    - Думаю, это решается очень просто. Эти фразы запретят и за их использование будут штрафовать.
    - Штрафовать?
    - Конечно. Как вас упёртых еще образумить то? Ведь, если неправильно называть цвета, представляете какой бардак начнётся?
  • A San
    Та вони ж вже готують пояснення , чому легка форма це ще гірше . А відмінять поки не збираються.
  • Eugen Mk
    Обязательная вакцинация не имела и не имеет никакого смысла если не гарантирует хотя бы 90% результата.
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