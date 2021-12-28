Поліцейські перевіряють інформацію про замінування ТРЦ на проспекті Бандери у Києві: відвідувачів та персонал евакуюють
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На місці події працюють профільні служби. Проводиться евакуація відвідувачів та персоналу ТРЦ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва, на електронну адресу торгівельно-розважального закладу, що на проспекті Степана Бандери в Оболонському районі столиці надійшов лист про замінування установи.
Для перевірки інформації на місце виїхали вибухотехніки, кінолог зі службовою собакою та інші профільні служби.
На даний час перевірка триває, проводиться евакуація відвідувачів та персоналу ТРЦ.
Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані в Оболонському управлінні столичної поліції. За результатами перевірки події буде надана правова кваліфікація.
Як відомо, за адресою проспект Степана Бандери, 36 знаходиться торгово-розважальний центр "Блокбастер молл".