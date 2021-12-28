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Громадяни вже витратили понад 365 млн грн в межах програми "єПідтримка", - нарада у Зеленського

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Громадяни вже витратили понад 365 млн грн в межах програми "єПідтримка", - нарада у Зеленського
На сьогодні вже понад 5,5 млн вакцинованих українців подали заяву на отримання 1 тис. грн від держави в межах програми "єПідтримка".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної наради щодо протидії поширенню коронавірусу.

Загалом 6,6 млн громадян України відкрили спеціальні рахунки в банках.

За словами Шмигаля, через Ощадбанк на спецрахунки українців переказано понад 3,6 млрд грн, з яких громадяни вже витратили понад 365 млн грн. За інформацією уряду, 35% цих коштів українці витратили на книжкову продукцію, 32% – на відвідання кінотеатрів, 11% – на залізничні перевезення і 10% на інші напрямки.

Як повідомили представники Міністерства охорони здоров’я, наразі в Україні зафіксовано 116 тис. активних хворих на COVID-19. У медичних закладах зайнято 18 тис. ліжок, що становить 26% усього ліжкового фонду.

У Кабміні зазначили, що для забезпечення киснем ліжок для ковідних хворих було додатково закуплено кисневі станції. Підписано контракти на придбання 225 кисневих станцій на загальну суму 648 млн грн.

"Також на виконання указу Президента України Кабмін усунув диспропорцію між посадовими окладами керівників закладів охорони здоров’я та лікарів. Тепер посадовий оклад керівника медзакладу не може перевищувати розмір середньої зарплати медпрацівників цього закладу більш ніж на 60%". - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Sergii Ustim
    Там молочники вслед за хлебниками обьявили об остановке производства, а дебилы тысячу делят. Не ту страну назвали гондурасом...
  • Маркиз
    Каких инвестнянь вам ещё не хватает?



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    Анастасія Чорномор
  • Oljik
    Краще б зробили можливість перчислити цю тищу онкохворим дітям або на протезування воїнів. Я б хотів так потратити ці скарби.
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