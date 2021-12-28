На Харківщині чоловік випадково застрелив знайомого під час полювання
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
Повідомлення про подію надійшло до поліції 26 грудня о 13:10. За адресою виїжджали керівництво ГУНП в Харківській області, слідчо-оперативна група, пересувна криміналістична лабораторія.
Встановлено, що полювання відбувалося в урочищі на території Краснокутського лісництва в компанії чоловіків. 40-річний мисливець здійснив постріл з власної гладкоствольної мисливської рушниці ІЖ-27 та випадково влучив у 39-річного знайомого.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України.
40-річному чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.