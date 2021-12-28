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На Харківщині чоловік випадково застрелив знайомого під час полювання

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На Харківщині чоловік випадково застрелив знайомого під час полювання
В урочищі на території Краснокутського лісництва під час полювання був смертельно травмований чоловік. Від поранення він помер на місці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

Повідомлення про подію надійшло до поліції 26 грудня о 13:10. За адресою виїжджали керівництво ГУНП в Харківській області, слідчо-оперативна група, пересувна криміналістична лабораторія.

Встановлено, що полювання відбувалося в урочищі на території Краснокутського лісництва в компанії чоловіків. 40-річний мисливець здійснив постріл з власної гладкоствольної мисливської рушниці ІЖ-27 та випадково влучив у 39-річного знайомого.

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Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України.

40-річному чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

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Топ коментарі

  • Светлана Светличная e5bb9ec3
    Порядочный человек никогда не будет убивать животных.
  • йОСИП
    У них там така традиція, згадайте Кушнарйова! Треба звільнити місце -тягни на полювання,не хоче агітуй на ранкові пробіжки....
  • Alex Dev d4763325
    Есть одомашненные животные не способные существовать в дикой природе, пошел в супермаркет, купил себе покушать мясо. А те кто убивает диких животных - выблRтки
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