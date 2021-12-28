Постпред Росії в ЄС переконує, що від затримки "Північного потоку-2" нібито постраждає європейський споживач
Про це заявив постійний представник Росії при ЄС Володимир Чижов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Для нас (РФ. - Ред.) терміни сертифікації ("Північного потоку-2" - Ред.) принципового значення не мають", - запевняє він.
Дипломат пояснив, що російський монополіст "Газпром" має можливості прокачування газу в Європу по існуючих трубопроводах. Однак, як стверджує Чижов, у разі постачання блакитного палива через Україну воно нібито буде обходитися дорожче, а надійність постачання в цьому випадку буде нижче.
Постпред зазначив, що в разі затримки сертифікації "Північного потоку-2" постраждає європейський споживач, якому доведеться платити більше за газ і "чекати подальшого розвитку подій".
Дипломат також підкреслив, що сертифікація газопроводу - питання політичне, а не технічне.