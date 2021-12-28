Канадські інвестори демонтують сонячну електростанцію на Дніпропетровщині через конфлікт із олігархом Коломойським

Канадська енергетична компанія TIU, яка три роки тому запустила потужну сонячну електростанцію поблизу Нікополя, демонтує обладнання й залишає Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

"Система правосуддя виявилась неспроможною захистити наші інвестиції в Нікополі. Тож ми вирішили піти звідти", - зазначив гендиректор TIU Canada Майкл Юркович.

Ця історія закордонних інвестицій в Україну мала всі шанси стати історією успіху, розповідає Юркович. Адже сам президент України Володимир Зеленський давав TIU персональні гарантії, вітаючи їхню роботу на інвестиційній конференції в Оттаві.

Канадські бізнесмени заявляють, що стали жертвою рейдерської атаки олігархів. Сонячна електростанція працювала на території Нікопольського феросплавного заводу. Два роки тому їх від’єднали від заводських електромереж, пославшись на необхідність ремонту. Простій триває, ремонт ніхто не веде, скаржиться Юркович. А тим часом від власників феросплавного пролунала пропозиція продати об’єкт за безцінь, обурюється інвестор.

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Спроба оскаржити в судах провалилась. Суд першої інстанції вимог позивача не задовольнив, апеляційний суд постановив ні нашим, ні вашим. Водночас судді один за одним брали самовідводи, розповідає гендиректор TIU. За його словами, ніхто не наважується перейти дорогу олігархам.

Відповідач - Нікопольський феросплавний - свою позицію пояснює так: канадські інвестори шантажують завод, не дають металургійному гіганту ремонтувати власні електромережі. Мовляв, терміновий ремонт необхідний, інакше існує загроза аварійного відключення.

В організації, що займається медіацією бізнесових суперечок, кажуть: знають про справу канадської компанії, отримували від інвесторів скаргу. Але не можуть втручатися, доки суд не поставить останньої крапки.

У TIU зняли відеоролик, адресований президентові Зеленському. Однак відповіді від глави держави в TIU не дочекались.

Відтак канадські бізнесмени після довгих поневірянь у судах та мільйонних втрат через простій вирішили, що краще буде сонячну електростанцію в Нікополі розібрати. Так вона "принаймні не дістанеться олігархам як приз", каже Юркович.

Журналісти звернулись до Нікопольського феросплавного за воду, а також до Офісу Президента із проханням прокоментувати ситуацію. Проте відповіді так і не отримали.

Зазначимо, компанія TIU Canada працює на ринку України з 2016 року. Нікопольський завод феросплавів належить групі "Приват" олігарха Ігоря Коломойського.

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