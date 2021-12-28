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Засідання РНБО перенесли на 30 грудня: Зеленський розширив перелік питань

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Засідання РНБО перенесли на 30 грудня: Зеленський розширив перелік питань
Засідання Ради національної безпеки і оборони України перенесли з 29 на 30 грудня 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

"У зв’язку з тим, що Президент України Володимир Зеленський розширив перелік питань, які вносяться до порядку денного засідання Ради національної безпеки і оборони України, засідання відбудеться 30 грудня 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Зеленський скликає засідання РНБО на 29 грудня

Раніше повідомлялося, що засідання РНБО України відбудеться у середу, 29 грудня.

Топ коментарі

  • Віктор Шевченко 8c97637f
    Вопрос должен быть только один - досрочные выборы в раду,это стадо уже не имеет право принимать законы противоречащие предвыборным обещаниям и интересам избирателей.
  • Герхард
    Питання 1: Де мій кокс?
    Питання 2: Що робити з Порошенко?

    Все інше не важливо.
  • Кот Бегемот b96e8d54
    Импичмент по закону бубы криворогого невозможен. Более реально - перевыборы в ВР, и новая коалиция во главе с ЕС все сделает по новому закону, который они примут. Если буба криворогий не сбежит.
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