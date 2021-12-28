США готові до перемовин із РФ щодо гарантій безпеки 10 січня, - американська Рада нацбезпеки

В адміністрації США підтвердили, що готові провести консультації з РФ на тему гарантій безпеки 10 січня.

Про це повідомляє у вівторок телеканал CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"США чекають на можливість провести переговори з РФ на тему стратегічної безпеки 10 січня", - наводить телеканал заяву представника американської Ради національної безпеки.

"На переговорах Росія зможе висловити свої побоювання. Ми, у свою чергу, зможемо висловити занепокоєння щодо дій Росії. Водночас ми дотримуватимемося принципу, згідно з яким рішення щодо наших союзників і партнерів не можуть ухвалюватися без участі цих самих союзників і партнерів ", - наголошується в заяві.

У Раді нацбезпеки США прогнозують, що "будуть теми, щодо яких ми можемо досягти прогресу, а також - теми, щодо яких між нами будуть розбіжності. У цьому полягає дипломатія".

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Раніше повідомили в МЗС РФ, що російсько-американські міжвідомчі консультації щодо гарантій безпеки заплановані на 10 січня в Женеві.