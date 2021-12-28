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Розробник monobank планує стати резидентом спецрежиму Дія City

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Розробник monobank планує стати резидентом спецрежиму Дія City
Компанія Fintech Band, яка розробляє monobank, планує стати резидентом спецрежиму Дія City. Про це співзасновник компанії Олег Гороховський повідомив в інтерв'ю газеті НВ.

"Ми станемо резидентами Дія City. Там цікава система оподаткування, зрозуміла прозора система оплати для IT-фахівців. У нас купа айтішників. Звичайно, ми підемо туди", — йдеться у повідомленні видання.

Мобільний банк monobank – успішний спільний проект Fintech Band із Universal Bank.

Нагадаємо, Дія City – це спеціальний правовий та податковий режим для розвитку ІТ-індустрії в Україні. За словами Міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, спецрежим запрацює на початку 2022 року.

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Топ коментарі

  • Alexey Chernyavsky
    Канадцы уже на работались, удочки сворачивают, здесь могут рыбачить только местные олигархи-ворюги.
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    вже час розробникам монобанку замахнутись на розробку стерео банку
    я вже не кажу про долбі діджитал 5.1
  • віктор федорович 31ee1569
    Monobank (укр. монобанк) - український інтернет-банкінг, створений 2017 року. Для роботи використовується банківська ліцензія Універсал Банку, що входить до групи TAC і належить українському бізнесмену Сергію Тігіпку[2].
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