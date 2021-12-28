Війська РФ обстріляли українські позиції біля Катеринівки із гранатометів та стрілецької зброї: втрат немає, - штаб ООС
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Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
На Луганщині, неподалік Катеринівки, противник відкривав вогонь з автоматичних та протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.
Повідомляється, що країнські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - підкреслили в пресцентрі штабу ООС.