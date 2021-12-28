З 30 грудня Волинь та Запорізька область виходять із "червоної" зони, - рішення держкомісії ТЕБ та НС

Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 30 грудня 2021 року "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на території Волинської та Запорізької областей.

Таке рішення було прийнято сьогодні під час позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал міністра Кабміну Олега Немчінова.

Він також нагадує, що з 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину. Тепер відвідувати громадські заклади на жовтому рівні епіднебезпеки можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – "жовтий" COVID-сертифікат чи довідку 063/о.

Як повідомляє пресслужба МОЗ, після сьогоднішнього засідання Держкомісії із З 30 грудня всі регіони України перебуватимуть на жовтому рівні епіднебезпеки.

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