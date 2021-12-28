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ЗСУ отримають у січні 2022 року мобільний госпіталь від Німеччини, - Резніков

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ЗСУ отримають у січні 2022 року мобільний госпіталь від Німеччини, - Резніков
Українські збройні сили отримають у січні 2022 року від уряду Німеччини мобільний госпіталь.

Про це повідомив у твітері міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"З 2014 року понад 160 наших військових пройшли лікування у Німеччині. Загалом з 2014 року Німеччина надала понад 13 мільйонів євро на фінансування медичних постачань та обладнання.

Також завдяки нашим партнерам у січні 2022 року українські збройні сили отримають мобільний польовий госпіталь Role-2! Ми цінуємо це", – написав міністр.

Також читайте: Резніков дорікнув Німеччині через блокування постачання зброї Україні та роботу над запуском "Північного потоку-2", - Financial Times

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Топ коментарі

  • Lopik Kocur
    Не брав би від них нічого.щоб потім не бути ім чимось зобовязаним. Кидають об'ідки з барського столу
  • Слава Шустрий
    Це замість протидронових гвинтівок щоб на кінець року у бухгалтерів дебет з кредитом зійшлися ? ((
  • Макс Колесниченко
    Вот немчура, хотят вместо оружия откупиться надувными палатками.
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