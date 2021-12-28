ЗСУ отримають у січні 2022 року мобільний госпіталь від Німеччини, - Резніков
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Українські збройні сили отримають у січні 2022 року від уряду Німеччини мобільний госпіталь.
Про це повідомив у твітері міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
"З 2014 року понад 160 наших військових пройшли лікування у Німеччині. Загалом з 2014 року Німеччина надала понад 13 мільйонів євро на фінансування медичних постачань та обладнання.
Також завдяки нашим партнерам у січні 2022 року українські збройні сили отримають мобільний польовий госпіталь Role-2! Ми цінуємо це", – написав міністр.