66% ФОПів зареєстровано автоматично через "Дію", - Федоров

На сьогодні 66% ФОПів зареєстровано автоматично через "Дію". Хоча до запуску послуги в "Дії" тільки близько 5% бізнесу реєструвалися онлайн.

Про це віцепрем'єр-міністр України - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"А з травня ми запустили першу державну послугу без чиновника — автофоп. Зараз якщо ви заповнюєте заявку і все правильно, ваші дані автоматично потрапляють до реєстру. Більше немає посередника у вигляді державного реєстратора, який обробляє вашу заявку. Щоб отримати послугу, переходьте на портал: diia.gov.ua. Ми порахували, що раніше державний реєстратор витрачав десь 21 хвилину в середньому по країні на реєстрацію ФОП. А зараз — все автоматично", - зазначив Федоров.

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Він підкреслив, що це значна економія ресурсів та державних реєстраторів, які можуть витрачати час на покращення сервісу для інших послуг. Саме такі послуги мають стати цифровим стандартом для України.