66% ФОПів зареєстровано автоматично через "Дію", - Федоров
Про це віцепрем'єр-міністр України - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"А з травня ми запустили першу державну послугу без чиновника — автофоп. Зараз якщо ви заповнюєте заявку і все правильно, ваші дані автоматично потрапляють до реєстру. Більше немає посередника у вигляді державного реєстратора, який обробляє вашу заявку. Щоб отримати послугу, переходьте на портал: diia.gov.ua. Ми порахували, що раніше державний реєстратор витрачав десь 21 хвилину в середньому по країні на реєстрацію ФОП. А зараз — все автоматично", - зазначив Федоров.
Він підкреслив, що це значна економія ресурсів та державних реєстраторів, які можуть витрачати час на покращення сервісу для інших послуг. Саме такі послуги мають стати цифровим стандартом для України.