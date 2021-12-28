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66% ФОПів зареєстровано автоматично через "Дію", - Федоров

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66% ФОПів зареєстровано автоматично через "Дію", - Федоров
На сьогодні 66% ФОПів зареєстровано автоматично через "Дію". Хоча до запуску послуги в "Дії" тільки близько 5% бізнесу реєструвалися онлайн.

Про це віцепрем'єр-міністр України - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"А з травня ми запустили першу державну послугу без чиновника — автофоп. Зараз якщо ви заповнюєте заявку і все правильно, ваші дані автоматично потрапляють до реєстру. Більше немає посередника у вигляді державного реєстратора, який обробляє вашу заявку. Щоб отримати послугу, переходьте на портал: diia.gov.ua. Ми порахували, що раніше державний реєстратор витрачав десь 21 хвилину в середньому по країні на реєстрацію ФОП. А зараз — все автоматично", - зазначив Федоров.

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Він підкреслив, що це значна економія ресурсів та державних реєстраторів, які можуть витрачати час на покращення сервісу для інших послуг. Саме такі послуги мають стати цифровим стандартом для України.

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Топ коментарі

  • Дмитрий Капитун
    Ну а як же? Як тільки зареєстрував ФОП - вже винен ЄСВ, починаючи з місяця реєстрації, навіть якщо діяльність ще не почалася і прибутків немає.
  • Герхард
    66% это сколько в абсолютных величинах?
    Бо, если всего зарегано 100 ФОПов на всю Украину, то в Дии аж 66 человек.

    А слабо сказать сколько ФОПов закрылось за это же время и сравнить?
  • DJ ZE baryga 73%
    Сьогодні, 28 грудня о 19:40 на 5 каналі Порошенко розповість нам і Зеленському про свої найближчі плани.
    Як там казав Парубій?
    - Буде весело...
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