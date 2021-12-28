Середня заробітна плата в Україні становить 14,3 тис. грн, - Держстат

Середня заробітна плата штатних в Україні у листопаді становила 14282 грн, що в 2,4 разу вище за рівень мінімальної зарплати (6 тис. грн).

Про це повідомила Державна служба статистики, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначило статвідомство, середня номінальна заробітна плата штатних працівників у листопаді порівняно з жовтнем-2021 зросла на 1,7%, а в річному вимірі - на 19,2%.

За даними Держстату, найбільше зростання середньої заробітної плати штатних працівників у листопаді-2021 до листопада-2020 спостерігалося в Сумській (на 22,1%), Київській (на 21,2%), Вінницькій (на 21,1%), Житомирській (на 21%), Чернігівській (на 20,9%), Хмельницькій (на 20,2%), Черкаській і Полтавській (на 20,1%) областях і в Києві (на 20,3%).

Найвищий рівень середньої зарплати минулого місяця зафіксовано в Києві – 21144 грн, найнижчий у Херсонській області - 11314 грн.

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У листопаді 2021 року порівняно з аналогічним місяцем 2020 року заробітна плата зросла у сфері тимчасового розміщення і організації харчування на 39,4%, у сільському господарстві - на 30,6%, в сферах інформації та телекомунікацій - на 28,8%, мистецтва, спорту та розваг - на 25,8%, в освіті - на 24,6%, у сфері операцій із нерухомістю - на 21,8%, оптовій і роздрібній торгівлі - на 20,4%, на підприємствах транспорту, поштової та кур'єрської служби - на 20,1%, у фінансовій і страховій діяльності - на 17,7%, на підприємствах промисловості - на 16,8%, у держуправлінні та обороні - на 15%, у професійній, науковій і технічній діяльності - на 14,6%, у сфері адміністративного обслуговування - на 13%, у будівництві - на 12,3%, в охороні здоров'я - на 12,1%, наданні інших видів послуг - на 2,2%.