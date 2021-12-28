Директор "ГарПоку" приховав доходи від "зеленої" енергетики фіктивним боргом в декларації, - нардеп

НАЗК має терміново перевірити в.о. директора ДП "Гарантований покупець" Андрія Пилипенка на наявність конфлікту інтересів за приховування доходів від роботи сонячних електростанцій, які належать його родині.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата Олексія Кучеренка, інформує Цензор.НЕТ.

Кучеренко також вказав, що дружина Пилипенка задекларувала фіктивний борг, щоб приховати доходи сім’ї від володіння сонячними електростанціями.

"Дуже уважно відстежую потуги уряду знайти чергового жертовного барана для тимчасового перебування на посаді керівника державного підприємства "Гарантований покупець". Ось не щастить останнім часом з керівниками цьому ключовому підприємству енергоринку, через яке йде величезний фінансовий потік розрахунків з "зеленою генерацією", - сказав Кучеренко.

На його думку, це запрограмовано тим, що черговий очільник буде вимушений виконати команди з найвищих владних кабінетів, за які неминуче доведеться відповідати перед законом та проводити довгі години в кабінетах слідчих.

Кучеренко зазначив, що мабуть саме для цього туди одразу призначили тимчасовим директором такого собі пана Андрія Пилипенко, який на старті має явний конфлікт інтересів та хоче відмити майже 9 млн грн в інтересах афільованих компаній.

"Мої помічники проаналізували декларацію нещодавно призначеного в "ГарПок" пана Пилипенка і побачили вкрай підозрілі схеми запозичень коштів з боку вкрай близької для нього особи. Вона нібито надала позики певній особі і компаніям, на котрих він йде засновником. Загалом на 8,7 млн грн. І саме цікаве те, що ці компанії експлуатують сонячні електростанції, які напряму отримують кошти від "Гарантованого покупця". Невже тут ніхто не бачить явний конфлікт інтересів?" - зазначив нардеп.

При цьому він додав, що родина Пилипенко просто використовує цю підставну людину - для приховування своїх компаній і інвестицій у власні зелені електростанції.

"Чудовий виходить бізнес. Побудувати сонячні електростанції під час роботи в Хмельницькобленерго, а вже за кермом "ГарПоку" старанно здійснювати оплати фірмам, на балансі котрих знаходяться ці СЕС", - пояснив Кучеренко.

На основі цього він написав заяву в НАЗК з вимогою негайно перевірити очевидний конфлікт інтересів та вжити заходів у відношенні до Андрія Пилипенко.

"Це я навіть не згадую про те, що призначили Пилипенко на посаду без жодних перевірок. Просто треба було посадити кого-небудь в кабінет керівника для виконання "спецзавдання" то так і зробили. Бо нормальна людина туди за існуючих умов просто не піде…! Пане Андрію, моя вам порада - подумайте десять разів перш ніж щось сумнівне підписувати. Воно вам треба?!" - підсумував Кучеренко.

Нагадаємо, голова робочої групи ТСК, нардеп, екс-голова СБУ Валентин Наливайченко повідомив, що робоча група Тимчасової слідчої комісії Верховної ради з питань кризи в енергетиці встановила конфлікт інтересів і факти можливої корупції в діях в.о. керівника державного підприємства "Гарантований покупець" Андрія Пилипенка.

Наливайченко повідомив, що за результатами попередньої перевірки декларації цього топ-посадовця він готує звернення до НАБУ з вимогою викрити провадження за фактом зловживання службовим становищем в особистих інтересах керівника державного підприємства. За інформацією ТСК, керівник держпідприємства задекларував діючі сонячні електростанції, станції, що знаходяться на етапі будівництва, а також трейдерів електроенергією.