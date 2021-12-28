Щодо Гогілашвілі порушено два кримінальних провадження, - ДБР
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Як повідомляється, у першому кримінальному провадженні досудове розслідування здійснюється за фактом можливого вчинення Олександром Гогілашвілі службового підроблення під час оформлення на роботу в Міністерство внутрішніх справ України(ч. 1 ст. 366 КК України).
Друге - за фактом можливого перевищення службових повноважень експосадовцем під час перетину блокпоста в Донецькій області (ч. 2 ст. 365 КК України).
Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.
Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.
Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.
Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений з секретаркою президента України Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом.
Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.
12 грудня було оприлюднено інформацію, що у Гогілашвілі є діюче російське громадянство.