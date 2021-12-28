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Канали Ахметова просять "Детектор Медіа" моніторити все інформаційне мовлення країни для боротьби з проросійськими наративами

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Канали Ахметова просять "Детектор Медіа" моніторити все інформаційне мовлення країни для боротьби з проросійськими наративами
"Медіа Група Україна" бізнесмена Ріната Ахметова звернулася до громадської організації "Детектор Медіа" з проханням на постійній основі запустити моніторинг ефіру телеканалу "України24" та інших інформаційних каналів для виявлення проросійських та антиукраїнських наративів.

Про це йдеться в заяві медіа групи, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вважаємо за необхідне запустити низку спільних проєктів для об'єднання зусиль професійних журналістів та громадських активістів. Одним з перших таких проєктів має бути наша співпраця з "Детектор медіа", до якої ми звернулися з проханням проводити на регулярній основі незалежний моніторинг контенту каналу-лідера ринку "Україна 24", що входить до "Медіа Групи Україна", а також основних українських інформаційних телеканалів", - йдеться в заяві.

Головний предмет моніторингу – пошук в ефірі проросійських / антизахідних наративів, фейкових новин та повідомлень без їхнього спростування модераторами ток-шоу, порушень основних стандартів інформаційного мовлення, які стосуються зовнішньої та внутрішньої політики, війни з Росією, окупованих територій.

"Медіа Група Україна" жодним чином не втручатиметься у процес моніторингу, його результати відкрито публікуватимуться без погодження або можливості для замовника попередньо ознайомитись із ними", - зазначили в МГУ.

"Медіа Група Україна" впевнена, що громадянське суспільство зацікавлене у захисті інституту свободи слова та незалежних медіа в Україні.

"Журналісти сьогодні не лише захищають Україну на передовій інформаційної війні з російською дезінформацією, а й роблять це на тлі внутрішніх політичних конфліктів, тому ми закликаємо всіх учасників ринку до єдності та діалогу", - зазначається в заяві.

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Дожилися. На фоні плісняви, і рудий- патріот.
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    все это так необычно, что можно чекнуться даже..

    Единственное объяснение - Ахметов понял, что если рузьке зайдут в Украину, то его бизнесу придет пипец и Украину начнут доить друзья путина, а он в бега как покойный Березовский..
  • Юрій Яцуляк
    Неочікувано. Але якщо ахметов не хоче, були проросійські і антиУкраїнські наративи - то не треба запрошувати до себе на ефіри різний проросійський непотріб.
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