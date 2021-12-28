Гордон очолив рейтинг президентів серед не політиків, - опитування

Серед кандидатів, які не є політиками та не входять у нинішню владу, більшість українців підтримала би на посаді президента журналіста Дмитра Гордона.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова та Фондом "Демократичні ініціативи" імені І. Кучеріва, повідомляє Цензор.НЕТ.

Українцям пропонували поміркувати про ситуацію, коли політики не можуть брати участь в управлінні державою. Лише 30% з них змогли визначитися, за кого вони в такому разі голосували б.

Найбільше голосів отримав би журналіст Дмитро Гордон (9% серед усіх опитаних або 27% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме).

Дивіться: "Гордон аж из штанов выбрасывается ... Позорище!", - Зеленський відповів критикам на своє балотування на другий термін. ВIДЕО

Результати інших осіб такі:

Журналіст Віталій Портніков - відповідно 6% та 20% голосів;

Журналістка Наталія Мосейчук – 4% та 12%;

Лікар Євген Комаровський – 4% та 10%;

Журналіст Дмитро Співак – 3% та 8%;

Журналіст-мандрівник Дмитро Комаров – 3% та 7%;

Співак Олег Винник – 2% та 4%;

Спортсмен Василь Ломаченко – 2% та 4%;

Письменник Лесь Подерв'янський – 1% та 4%;

Спортсмен Олександр Шовковський – 1% та 3%;

Співачка Ольга Полякова – 1% та 1%;

Блогерка Софія Стужук – 0,1% та 0,2%.

До ситуації, в якій всі наявні політсили та чинні політики України не можуть брати участь в управлінні державою, негативно поставилися би 35% українців, позитивно - 25%. 23% було би байдуже, 17% не визначилися з відповіддю.

Читайте: 55% українців вважають Зеленського олігархом, - опитування Центру Разумкова

Серед соціальних груп, представникам яких вони довірили б в такому разі управління державою, респонденти найчастіше називали представників громадських організацій, активістів (28%), представників місцевого самоврядування (25%), викладачів університетів, науковців (23%), ветеранів АТО/ООС, добровольців, військовослужбовців (22,5%), волонтерів (18,5%).

Довірити в такій ситуації управління державою одній з промислово-фінансових груп згодні лише 22% респондентів. З ним половина (або 11% усіх опитаних) обрали б ФПГ Ріната Ахметова, 4,5% усіх опитаних ˗ ФПГ Віктора Пінчука, 2,5% ˗ ФПГ Ігоря Коломойського, 2% ˗ ФПГ Вадима Новинського, 0,7% ˗ ФПГ Костянтина Жеваго, 0,7% ˗ ФПГ Юрія Косюка, 0,5% ˗ ФПГ Андрія Веревського.