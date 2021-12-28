Українська делегація ініціює позачергове засідання ТКГ на 29 грудня, – Костін

Українська делегація у Тристоронній контактній групі ініціює позачергове засідання у зв'язку з порушенням режиму припинення вогню на 29 грудня.

Про це повідомив виконувач обов'язків першого заступника голови Української делегації Андрій Костін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні я надіслав листа на адресу представника ОБСЄ у ТКГ із пропозицією скликати на завтра (29 грудня – Ред.) позачергове засідання ТКГ у зв'язку з порушенням режиму припинення вогню", - розповів Костін.

Нагадаємо, 22 грудня учасники ТКГ підтримали необхідність дотримання заходів щодо посилення режиму припинення вогню на Донбасі, досягнутих у липні 2020 року.

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