Українська делегація ініціює позачергове засідання ТКГ на 29 грудня, – Костін
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Українська делегація у Тристоронній контактній групі ініціює позачергове засідання у зв'язку з порушенням режиму припинення вогню на 29 грудня.
Про це повідомив виконувач обов'язків першого заступника голови Української делегації Андрій Костін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні я надіслав листа на адресу представника ОБСЄ у ТКГ із пропозицією скликати на завтра (29 грудня – Ред.) позачергове засідання ТКГ у зв'язку з порушенням режиму припинення вогню", - розповів Костін.
Нагадаємо, 22 грудня учасники ТКГ підтримали необхідність дотримання заходів щодо посилення режиму припинення вогню на Донбасі, досягнутих у липні 2020 року.