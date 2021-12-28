"Слуги народу" внесли до ВР законопроєкт про добровільний військовий облік для жінок

Співавторами законопроєкту є 58 депутатів від "СН" та інших фракцій.

Про це повідомив у телеграмі "слуга народу" Максим Бужанський, інформує Цензор.НЕТ.

"Вніс до парламенту законопроект #6482 про те, що на військовий облік жінки стають лише добровільно. Виключаючи медиків", - написав він.

Бужанський зазначив, що співавторами законопроєкту стали 58 депутатів від "Слуги Народу" та інших фракцій.

"Вибачте, дорогі жінки, все, що можу сказати щодо цієї ініціативи чиновників із міноборони", - додав він.

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