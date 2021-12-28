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"Слуги народу" внесли до ВР законопроєкт про добровільний військовий облік для жінок

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"Слуги народу" внесли до ВР законопроєкт про добровільний військовий облік для жінок
Співавторами законопроєкту є 58 депутатів від "СН" та інших фракцій.

Про це повідомив у телеграмі "слуга народу" Максим Бужанський, інформує Цензор.НЕТ.

"Вніс до парламенту законопроект #6482 про те, що на військовий облік жінки стають лише добровільно. Виключаючи медиків", - написав він.

Бужанський зазначив, що співавторами законопроєкту стали 58 депутатів від "Слуги Народу" та інших фракцій.

"Вибачте, дорогі жінки, все, що можу сказати щодо цієї ініціативи чиновників із міноборони", - додав він.

Також читайте: Міноборони про петицію щодо скасування військового обліку: "Паніка та переляк безпідставні - це ніяк не змінить життя жінок"

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Топ коментарі

  • DJ ZE baryga 73%
    Срати на слуг уродів!

    Сьогодні у селищі Черкаському на Дніпропетровщині відбулися урочисті заходи з нагоди повернення 93-ї ОМБр Холодний Яр


  • DJ ZE baryga 73%
    З поверненням додому!!!
  • Виктор Ли a3db1a1b
    Слуги народа нехай з початку самі постануть на той облік,бо більша половина тих слуг взагалі не знає що таке армія.
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